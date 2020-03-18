Мариинский театр закрылся для посетителей до 31 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге приостановил прием посетителей до 31 марта во избежание распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте учреждения.

"Мариинский театр временно приостанавливает свое функционирование для посетителей до 31 марта 2020 года в соответствии с приказами Министерства культуры Российской Федерации № 357 и № 363 "О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Информация о переносе или отмене спектаклей будет опубликована на официальном сайте театра в ближайшее время.

Минкультуры России рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях в связи с угрозой распространения коронавируса. О закрытии объявили Пушкинский музей, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей Москвы, Музей современного искусства "Гараж" и ряд других. Библиотеки также приостанавливают работу.