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Абелевская премия по математике присуждена российско-американскому ученому Маргулису

Также премию присудили профессору Еврейского университета в Иерусалиме Гилелю Фюрстенбергу

ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. /ТАСС/. Академия наук Норвегии присудила в среду Абелевскую премию по математике 2020 года российско-американскому ученому Григорию Маргулису и профессору Еврейского университета в Иерусалиме Гилелю Фюрстенбергу. Имена лауреатов были объявлены онлайн на сайте академии.

Как сообщил президент академии Ханс Петтер Гравер, премия была присуждена "за новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике".

Академия отметила, что формально Маргулис и Фюрстенберг не сотрудничали между собой, однако оказали влияние на деятельность друг друга.

Маргулис родился в 1946 году в Москве. В 1978-м в возрасте всего лишь 32 лет он был награжден международной математической Филдсовской премией. В 1996 году ему была присуждена премия имени Лобачевского, которая вручается за выдающиеся работы в области геометрии, в 2005 году - математическая премия Вольфа.

В 1980-х Маргулис посещал академические институты в Европе и США, пока не начал работу в Йельском университете в 1991, там он работает до сих пор. Он также является научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН.

О премии

За годы существования Абелевской премии она дважды присуждалась представителям советской математической школы: в 2009 году Михаилу Громову, который с начала 1980-х годов прошлого века работает во Франции, а в 2014 году - Якову Синаю, который сейчас проживает в США.

Награда получила свое имя в честь знаменитого норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он был основоположником теории эллиптических функций и внес значительный вклад в теорию рядов. В 2002 году по случаю двухсотлетия со дня рождения ученого, прожившего всего 26 лет, норвежское правительство выделило 200 млн крон ($23,4 млн) на учреждение Абелевского фонда и одноименной премии. Она призвана не только отмечать заслуги выдающихся математиков, но и способствовать росту популярности этой научной дисциплины среди молодежи. Первая премия была присуждена в 2003 году.

Номинировать ученых на Абелевскую премию может любой желающий. Лауреат определяется Академией наук Норвегии на основе рекомендаций Абелевского комитета, состав которого меняется каждые два года. В него входят пять математиков с мировым именем из разных стран - сейчас это ученые, работающие в Израиле, Норвегии, США и Франции. В 2012-2013 годах членом комитета был российский математик обладатель Филдсовской премии Станислав Смирнов.

Размер денежной составляющей Абелевской премии равен 7,5 млн крон ($834 тыс.). Церемония вручения награды по традиции проходит в конце весны, лауреат получает премию из рук короля Норвегии. Лауреаты также выступают с серией лекций перед норвежскими студентами.

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