В Чехии обязали граждан носить марлевые маски и установили для пожилых людей время покупок

ПРАГА, 18 марта. /ТАСС/. Чешское правительство обязало жителей республики носить марлевые повязки и респираторы в общественных местах, пожилым людей рекомендовано совершать покупки в магазинах в специально отведенное время. Об этом сообщил журналистам в среду премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Правительство распорядилось о введении обязанности [для жителей республики] носить любые средства защиты рта и носа [от коронавируса] в общественных местах, - подчеркнул он. - Данная мера вступает в силу сегодня в полночь".

Таким образом, с 19 марта без средств защиты нельзя находиться вне жилых помещений. Выходя из дома, жители республики обязаны надевать марлевые повязки и респираторы, а у кого нет этих средств защиты - закрывать лицо шарфами или другими изделиями из текстиля.

Правительство также призвало пожилых граждан максимально беречь здоровье в период распространения вируса. Специально для них установлены часы покупки продуктов питания в магазинах. "Правительство запрещает с сегодняшней полночи присутствие граждан [покупателей] во всех продуктовых магазинах по всей республики с 10:00 до 12:00 по центральноевропейскому времени (12:00-14:00 мск) ежедневно, кроме граждан старше 65 лет", - сказал премьер.

В стране с 16 марта действует общенациональный карантин из-за коронавируса. Закрыто большинство магазинов и предприятий, предоставляющих услуги населению. Не работают или резко сократили приемные часы государственные учреждения.

В Чехии на данный момент выявлено 464 инфицированных коронавирусом. Наибольшее число заразившихся находится в Праге. Минздрав Чехии сообщил о первых случаях позитивной диагностики коронавируса на национальной территории 1 марта.