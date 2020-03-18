В Португалии число заразившихся коронавирусом возросло за день почти на 200

ТАСС, 18 марта. Число заразившихся коронавирусом нового вида увечилось в Португалии за день на 194 человека, до 642. Об этом в среду сообщил телеканал "Сик" со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

Сейчас в стране зафиксировано два летальных исхода. Как сообщили местные СМИ, в среду от последствий заболевания, вызванного коронавирусом, умер глава португальского отделения банка Santander Антониу Виейра Монтейру.

В настоящий момент власти Португалии рассматривают возможность объявления в стране чрезвычайного положения. Ранее госминистры финансов Мариу Сентену и экономики и цифровых технологий Педру Сиза Виейра объявили о выделении €9,2 млрд на поддержку работников и компаний, оказавшихся в тяжелом положении из-за сложившейся ситуации.

В понедельник вечером Португалия приостановила транспортное сообщение с Испанией до 15 апреля. С 16 марта в стране закрыты школы, мера будет действовать по меньшей мере до 9 апреля. Запрещено посещать ночные клубы, ограничен доступ в рестораны и торговые центры. Пассажирам круизных лайнеров, не являющимся гражданами Португалии, нельзя высаживаться на территории страны.