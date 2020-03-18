В Сингапуре отмечен крупнейший суточный рост числа инфицированных коронавирусом

СИНГАПУР, 18 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Сингапуре составило 47, что стало самым высоким суточным показателем с момента подтверждения первого инфицированного 23 января. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения Гань Ким Юн.

"За минувшие сутки было отмечено 47 новых случаев, при этом 33 человека были заражены, находясь за рубежом", - сказал глава ведомства. Общее число инфицированных достигло в стране 313 человек. "Мы ожидаем значительного роста заболевших в ближайшие 2-3 недели", - признал чиновник.

Власти 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планирует объявлять высший уровень угрозы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.