ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время самоизоляции

Всемирная организация здравоохранения советует в период самоизоляции максимально сократить время, проводимое сидя или лежа. Вставать полезно не реже одного раза в 30 минут

ТАСС, 18 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует людям оставаться физически активными даже в период самоизоляции. ВОЗ разработала комплекс упражнений, которые можно выполнять дома без специального спортивного инвентаря. Об этом говорится в рекомендациях, подготовленных европейским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Новые случаи заболевания COVID-19 продолжают регистрировать по всему миру, поэтому власти ряда стран рекомендуют своим гражданам временно оставаться дома, сократить поездки на общественном транспорте, по возможности перейти на удаленный режим работы, стараться как можно реже посещать магазины, кафе и рестораны. Самоизоляция и соблюдение других профилактических мер позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции. Однако если оставаться дома в течение длительного времени, то это может стать серьезной проблемой для поддержания необходимой физической активности. "Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни людей, а самоизоляция может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан. Физическая активность и методы расслабления могут быть ценными инструментами, помогающими сохранять спокойствие и защищать ваше здоровье в течение этого времени", - отмечается в сообщении.

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Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания здоровья человеку необходимо 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной физической активности. "Эти рекомендации можно выполнить дома без специального оборудования и в условиях ограниченного пространства", - говорится в сообщении ВОЗ. Что нужно делать Необходимо в течение дня выделять специальное время для физической активности. Это могут быть как специальные упражнения, так и обычная повседневная активность дома. "Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка и садоводство, являются другими средствами для поддержания активности дома", - рекомендует ВОЗ. Простые физические упражнения без использования специального инвентаря можно найти в интернете или специальных приложениях для телефона. Но тут специалисты напоминают, что если опыта в выполнении каких-либо упражнений нет, нужно быть особенно внимательным к своему самочувствию. Полезно также ходить, даже в помещении. "Ходьба даже в небольших помещениях или ходьба на месте помогают сохранять физическую активность. Если вам звонят по телефон, то ходить по дому во время разговора будет полезнее, чем сидеть. Если вы решили прогуляться или заняться спортом на улице, необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми на улице не менее 1 м", - говорится в рекомендациях ВОЗ.

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