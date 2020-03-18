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Распространение коронавируса нового типа

WhatsApp создал специальный раздел на сайте для борьбы с дезинформацией по коронавирусу

Помимо этого, WhatsApp выделит миллион долларов на поддержку деятельности организации "Международная сеть по проверке фактов" Института Пойнтера в США

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp запустил специальный образовательный раздел на своем сайте, чтобы не допустить среди пользователей распространения недостоверной информации по пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении компании.

Так, в новом разделе мессенджер советует доверять только тем материалам о коронавирусе, которые публикуют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и национальные правительства. Кроме того, WhatsApp рекомендует "не пересылать сообщения о коронавирусе другим пользователям, если нет уверенности в их правдивости". Проверить информацию можно с помощью специальных телефонных сервисов по верификации, которые в настоящее время действуют в восьми странах, включая Бразилию, Индию и Испанию.

Помимо этого, WhatsApp выделит миллион долларов на поддержку деятельности организации "Международная сеть по проверке фактов" Института Пойнтера, расположенного в американском городе Сент-Питерсберг (штат Флорида).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 130 странах. Всего в мире, по последним данным, заразились свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерли.

WhatsApp - бесплатный сервис, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и поддерживающий голосовую связь. В 2014 году мессенджер был приобретен американской компанией Facebook за 19 млрд долларов.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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