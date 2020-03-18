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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Дании увеличилось до 1044

Четверо зараженных скончались

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом в Дании возросло за сутки с 977 до 1044 человек, сообщило в понедельник Управление безопасности пациентов.

Из них 308 заразились непосредственно в Дании, 297 - в Австралии, 59 - в Италии. Всего было проведено более 7600 тестов.

Сейчас в больницах находятся 129 заразившихся, 24 - в отделениях интенсивной терапии. Четверо пациентов скончались. Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти теперь берут анализы лишь у больных и пациентов, состояние здоровья которых ослаблено.

Правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев в связи с распространением коронавируса, жителей страны призвали отказаться от поездок за границу без крайней необходимости и не проводить собрания численностью более 10 человек. Власти также закрыли все учебные заведения. Госслужащие, не выполняющие критически важные задачи, с 13 марта отправлены на две недели по домам с сохранением зарплаты.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
ДанияРаспространение коронавируса нового типа
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