"Евровидение" отменили из-за коронавируса

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. "Евровидение" (конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме) отменили из-за коронавируса. Об этом сообщили в среду организаторы мероприятия.
An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020
"Конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме 12,14 и 16 мая, отменен, - говорится в пресс-релизе. - Учитывая меры, принятые голландскими властями и властями других стран, Европейский вещательный союз принял решение о том, что мероприятие не может быть проведено".
Конкурс может пройти в Роттердаме в 2021 году.