Министр, сопровождавший президента Бразилии в США, заразился коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 марта. /ТАСС/. Глава комитета по вопросам институциональной (государственной) безопасности канцелярии президента Бразилии, генерал армии Аугусту Элену сообщил в среду, что у него обнаружен коронавирус. Военный является одним из ближайших соратников президента страны Жаира Болсонару, и входил в состав делегации, посещавшей с визитом США 7-10 марта.

"Сообщаю, что результат моего второго анализа, проведенного в военном госпитале в Бразилиа, оказался положительным", - написал он в своем Twitter. По словам Элену, он чувствует себя хорошо, у него нет температуры и других симптомов, характерных для заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. "Нахожусь в изоляции дома и не отвечаю на звонки", - подытожил 72-летний министр.

Помимо Элену, известно о еще 14 инфицированных коронавирусом членах делегации.

На прошлой неделе стало известно, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который также входил в состав делегации, вернувшейся из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, чиновник разместил на своей странице в "Инстаграме" фотографию, на которой он изображен рядом с Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом.

Вайнгартен был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполнится 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. 17 марта Болсонару с министрами сдали контрольный анализ, у президента инфекции не выявлено.

Статистика заболевания

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Сейчас выявлено 290 инфицированных в 17 субъектах федеративной республики, есть два летальных исхода заболевания. Ранее Болсонару выражал сомнение в реальных масштабах угрозы, исходящей от коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетали ситуацию.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.