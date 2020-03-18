"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из ОАЭ для россиян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" организует несколько вывозных рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), для граждан РФ, находящихся там. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в среду.

МИД ОАЭ официально информировал, что с 19 марта власти временно ограничивают въезд в страну для всех иностранных граждан, кроме владельцев дипломатических паспортов и лиц, у которых имеется вид на жительство (резидентская виза) в качестве мер по сдерживанию распространения нового коронавируса.

"На сайте Посольства России в ОАЭ размещена информация "Об ограничении въезда иностранных граждан". В связи с существенным сокращением пассажиропотока мы организуем несколько вывозных [рейсов] для граждан РФ обратно в Россию, после этого возможна временная приостановка рейсов", - сказали в пресс-службе.

Ранее в компании заявили об отмене рейсов в Австрию, Венгрию, Казахстан, Кипр, Нидерланды Чехию, Узбекистан, Германию, Испанию, Италию, Индию, Израиль, Китай, Таиланд, Францию и Японию. Также в среду в компании сообщили о приостановке авиасообщения с Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном, Арменией и Черногорией.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.