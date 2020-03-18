Полиция Москвы предупредила об активизации интернет-мошенничества на фоне коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Столичная полиция предупредила москвичей об активизации мошенничества в интернете на фоне коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"ГУ МВД России по Москве предупреждает об активизациии интернет-мошенничества на фоне пандемии коронавируса COVID-19", - сообщили в главке.

Начальник пресс-службы московского ГУ МВД Владимир Васенин сообщил ТАСС, что полиция ежедневно фиксирует по 10-15 обращений, в основном жертвами становятся пожилые люди. Количество обращений также выросло за последний месяц на фоне пандемии.

Он отметил, что из-за реалистичных схем аферистов понять, что сталкиваешься с мошенниками, становится все сложнее. "Будьте осторожны при получении писем с неизвестных адресов, не переходите по указанным в них ссылкам. Не называйте свои персональные данные и номера банковских карт неизвестным лицам", - советует Васенин. Мошенники предлагают купить путевки, лекарства, а также получить компенсации, прося номера банковских карт. Затем, получив банковские данные, снимают деньги со счетов. По его словам, в прошлом году число киберпреступлений превысило 23 тысячи, что на 79% больше, чем в 2018 году.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал, что недостатки правового регулирования в сфере здравоохранения негативно влияют на формирование системы защиты прав пациентов, что в свою очередь напрямую затрагивает интересы большинства жителей страны. В частности, перебои с поставкой лекарств были отмечены в 42 регионах РФ. По инициативе органов прокуратуры для урегулирования проблемных вопросов с лекарственным обеспечением населения приняты необходимые правовые акты, которые касаются обязательной маркировки лекарств, ввоза не зарегистрированных в России препаратов, в которых остро нуждались люди.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 147 случаев инфицирования.

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