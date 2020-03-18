Власти Петербурга запретили проведение мероприятий численностью свыше 50 человек

"Временно приостановить проведение в Санкт-Петербурге мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях с числом участников более 50 человек одновременно", - говорится в документе.

По данным городского оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, в клинической инфекционной больнице им. Боткина с коронавирусом находятся семь человек из Санкт-Петербурга и один из Ленинградской области. Всего в стационаре Боткинской больницы 303 пациента с признаками ОРВИ. За прошедшие сутки выписаны 26 человек, госпитализированы 78. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 147 случаев инфицирования.