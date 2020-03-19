Часть архива семьи адмирала Колчака передали в Государственный архив

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Церемония передачи в Государственный архив (ГА) РФ части архива семьи адмирала Александра Колчака, приобретенного меценатами в 2019 году на аукционе в Париже, прошла в Выставочном зале федеральных архивов в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Я довольно случайно узнал, что наш Госархив интересуется этой темой, и в ближайшее время будет проведен аукцион в Париже по продаже большой части архива Колчака, и у меня сразу родилась идея: правильно, чтобы Государственный архив имел эти документы. Я начал узнавать, как в нем [аукционе] можно участвовать, и я очень благодарен французской стороне, нашему посольству во Франции, удалось быстро оформить ввоз этих ценностей", - сказал в ходе церемонии передачи даритель - председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон.

По словам Михельсона, исследования Колчаком Северного морского пути заложили дальнейшее развитие этой важнейшей транспортной артерии. "Когда я стал изучать эти документы, я не знал детали того, что Колчак участвовал в экспедиции по изучению Северного морского пути, изучал дрейф льдов - то, чем сейчас занимается компания, которую я возглавляю. Очень важно, что Северный морской путь, благодаря тем экспедициям, которые проходили в начале века, были продолжены в 30-х годах, потом появились атомные ледоколы, и сегодня мы перевозим там десятки миллионов тонн грузов", - сказал он.

Михельсон добавил, что Колчак является неоднозначной личностью в истории России и выразил уверенность, что переданные документы "внесут свою лепту в правильное трактование этой истории, поскольку любой народ, любое государство все равно живет своей историей".

Возвращенное наследие

По словам директора Государственного архива РФ Ларисы Роговой, на родину вернулось более 150 документов. "Всего мы получаем сегодня 164 документа, а также семь альбомов, в которые включено 645 фотографий, это и морской альбом Колчака, и семейные фотографии. Всего же в ГА РФ так называемый "архив Колчака", история белого движения - это 125 фондов и почти 40 тыс. единиц хранения.", - сказала она.

Среди переданных документов - Евангелие, которое Колчак брал с собой в полярные экспедиции, грамота императора Николая II о награждении капитана 1-го ранга Колчака военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, письма Колчака жене за годы Первой мировой и Гражданской войн, телеграммы Александра Керенского командующему Черноморским флотом Колчаку о мерах по охране членов царской семьи, находившихся в Крыму, и о наведении порядка на Черноморском флоте в июне 1917 года.

На церемонии также были представлены документы из собраний ГА РФ, которые связаны с именем Верховного правителя России. Среди них - эскиз флага Верховного правителя адмирала Колчака с его автографом, декларация Российского правительства от 21 ноября 1918 г., постановление Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России о подчинении главнокомандующего генерала Антона Деникина Верховному правителю адмиралу Александру Колчаку, а также Акт передачи адмирала Колчака и председателя Совета Министров в правительстве Колчака Виктора Пепеляева чешским военным командованием Политическому центру, протоколы допроса адмирала, постановление Иркутского Военно-революционного комитета о расстреле Колчака и Пепеляева от 6 февраля 1920 года.

В ноябре 2019 года на аукционе во Франции архив был продан по решению потомков внука адмирала - Александра Ростиславовича Колчака после его кончины весной прошлого года. Общая стоимость архивных материалов - более 3 млн евро, которые были выделены меценатами для последующей передачи в Государственный архив Российской Федерации и Дом русского зарубежья.

Адмирал и Верховный правитель

Александр Колчак - русский полярный исследователь, военачальник и политический деятель. Один из лидеров Белого движения в годы Гражданской войны. Верховный правитель России и Верховный главнокомандующий Русской армией (1918-1920). 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.