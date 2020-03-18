Патриарх Константинопольский постановил прекратить все службы в храмах из-за коронавируса

АФИНЫ, 18 марта. /ТАСС/. Патриарх Константинопольский Варфоломей постановил прекратить все церковные службы, религиозные мероприятия и церемонии в своих епархиях до конца марта в качестве профилактической меры против распространения коронавируса. Об этом заявил в среду Константинопольский патриархат, сообщает греческий информационный сайт Paraskhnio.gr.

По его словам, во все епархии Вселенского патриархата Константинополя отправлено распоряжение "приостановить со среды все церковные службы, религиозные мероприятия и церемонии до конца марта, за исключением личной молитвы христиан в храмах, которые останутся открытыми, как это и было до сих пор".

Патриарх также постановил, что "во всех патриарших и ставропигиальных монастырях братиями будут как обычно проводиться службы, однако на них не разрешат присутствовать паломникам".

В понедельник Священный синод Элладской православной церкви после срочного заседания принял решение отложить проведение ежедневных служб, а также венчаний и крещений из-за опасений распространения коронавируса. На заседании синода присутствовал представитель Министерства здравоохранения Греции, профессор эпидемиологии Сотирис Циодрас, который проинформировал его членов о ситуации с распространением коронавируса в стране. По итогам заседания синод постановил, что церкви будут открыты только для отдельных молитв прихожан, и призвал всех, особенно пожилых верующих, оставаться дома. Согласно решению синода, временно прекращается проведение ежедневных литургий. В монастырях службы будут проводить монашеские братии без участия паломников.

Службы на Афоне

В понедельник у 50-летнего итальянского паломника во время визита на Афон возникли симптомы лихорадки и его срочно отправили с подозрением на коронавирус в салоникскую больницу. Помимо монастыря Хиландар, в котором живут около 60 монахов преимущественно сербского происхождения, итальянец успел посетить также болгарский монастырь Зограф. Монашеская братия лишь к концу дня смогла спокойно вздохнуть, когда стало известно, что тест данного паломника на коронавирус дал отрицательный результат.

Священный Кинот, центральный исполнительный соборный орган управления Святой горы Афон, недавно обсуждал закрытие Афона для посетителей и паломников, но решил, что это "не следует делать по духовным причинам". Однако теперь для него действует решение патриарха Константинопольского Варфоломея, который постановил проведение служб во всех монастырях без паломников.

Автономное монашеское государство Святой Горы - самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, находящееся на территории Греции, но не подчиняющееся Элладской православной церкви. Афон с 1312 года находится в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского патриарха.

Элладская православная церковь имеет 81 епархию, 30 из которых в Северной Греции и на крупных островах севера страны (так называемые новые территории) номинально находятся в юрисдикции патриарха Константинопольского. Там фактически действует двоевластие, но на эти епархии также распространяются постановления Константинопольского патриарха.