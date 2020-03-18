ОНФ запускает горячую линию для помощи пожилым в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) открывает горячую линию для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.

"ОНФ совместно с партнерами запустил горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019. По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также на этот номер телефона могут звонить "неравнодушные жители, желающие стать волонтерами проекта и помочь в доставке продуктов".

В настоящее время штабы ОНФ по поддержке пожилых людей заработали уже в 28 субъектах, "в остальных регионах их работа будет запущена в ближайшие дни".

Проект единого кол-центра реализуется ОНФ при поддержке фонда "Росконгресс", Ассоциации волонтерских центров, движения "Волонтеры-медики", корпуса "Волонтеры конституции" и ПАО "Ростелеком". Телефон горячей линии: 8(800)-200-34-11.