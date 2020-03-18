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Распространение коронавируса нового типа

Белорусы смогут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы в течение суток

Речь идет об аэропортах Домодедово и Шереметьево

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, возвращающиеся из-за рубежа через Москву, могут находиться в транзитной зоне московских аэропортов в течение 24 часов. Об этом сообщили в среду в посольстве Белоруссии в Москве.

"По информации, полученной посольством Беларуси в России от российских компетентных органов, для граждан Беларуси, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево, - отметили в пресс-службе посольства. - Обращаем ваше внимание, что для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов".

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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