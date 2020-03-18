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Распространение коронавируса нового типа

В Британии число инфицированных коронавирусом возросло за день на 676 человек

Сейчас в стране 2626 заболевших

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом увеличилось в Великобритании за день на 676 человек - до 2626. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении министерства здравоохранения и социальных дел страны.

"По состоянию на 09:00 18 марта у 56 221 человека в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на заражение коронавирусом], в 53 595 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 2626 случаях - положительными", - говорится в сообщении. О числе умерших от заболевания будет сообщено позднее. По данным на вторник, в стране насчитывается 71 летальный исход.

Власти Великобритании проводят анализы на заболевание исключительно у пациентов в тяжелом состоянии, людям с легкими симптомами рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В этой ситуации власти признают, что реальные цифры могут оказаться выше. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, истинное число случаев может достигать 55 тыс.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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