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Распространение коронавируса нового типа

Сотни российских граждан оказались заблокированными в Молдавии из-за проблем на границах

Для их возвращения ожидается чартерный рейс
Описание
© EPA-EFE/DUMITRU DORU

КИШИНЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Сотни российских граждан оказались заблокированными в Молдавии в связи с закрытием границ и отменой международных авиарейсов. Как сообщил ТАСС в среду заведующий консульским отделом в посольстве РФ Виталий Богданов, для возвращения на родину этих людей ожидается чартерный рейс.

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"Обращений очень много, они начались с понедельника, 16 марта. На сегодняшний день больше 300 человек. Посольство делает все, что от него зависит. Главный приоритет сейчас - это организовать доставку граждан России к месту постоянного жительства", - уточнил Богданов.

На сегодняшний день граничащие с Молдавией страны закрыли свои границы. "Поскольку по земле пройти сложно и долго, работаем над тем, чтобы прибыл чартер и вывез всех желающих. Ждем решения Москвы. Необходимо понимание, когда прилетит борт, тогда будем обзванивать и вывозить людей", - объяснил консул.

Желающих покинуть республику просят заполнить специальную анкету, размещенную на сайте посольства РФ.

Ситуация в стране

Во вторник в Молдавии было введено чрезвычайное положение для борьбы с распространением пандемии коронавируса. Оно будет действовать до 15 мая. Республика закрыла границы, не работают учебные заведения, магазины (кроме аптек и продовольственных), большинство учреждений, людей просят оставаться дома.

На сегодняшний день в республике подтверждено 30 случаев заражения. Однако власти страны готовятся к развитию экстремального сценария, при котором число заболевших может превысить 1,5 тыс. Для этого оборудуются дополнительные больницы не только в столице, но и в других городах.

Теги
РоссияМолдавияРаспространение коронавируса нового типа
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