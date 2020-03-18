К годовщине воссоединения Крыма с РФ в Петербурге показали фильмы, снятые на полуострове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Показы фильмов киностудий "Мосфильм" и "Ленфильм", снятые на территории Крыма, провела в среду городская сеть кинотеатров "Петербург-кино" к шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Акция получила название "Крымский киномост", сообщили ТАСС организаторы.

"Акция проходит во всех кинотеатрах сети. В кинотеатре "Восход" состоялся показ мультфильма "Новый Гулливер" (1935), в залах "Заневский" и "Аврора" (Петергоф) - фильма "Алые паруса" (1961), в кинотеатре "Фильмофонд" - картины "Сошедшие с небес" (1986), в "Дружбе" - фильма "Дон Кихот" (1957)", - сообщили ТАСС в дирекции сети.

Крыму посвятили и сегодняшний полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Право произвести торжественный залп было предоставлено ветерану Военно-морского флота, проходившему службу в Севастополе, контр-адмиралу Кириллу Тулину.

Несколько других мероприятий Петербурга, посвященных событиям Крымской весны, отменили в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в администрации города.

16 марта 2020 года исполнилось шесть лет со дня проведения в Крыму и Севастополе общенародного референдума, по итогам которого при явке 80% за воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя был подписан 18 марта 2014. В этот день на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией, который установлен законом "О праздниках и памятных датах в Республике Крым".