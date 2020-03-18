Путин подписал закон о штрафах за отказ инвалидам, пожилым и детям в доступе к услугам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за отказ потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг или в доступе к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья или возрастом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в статью 14.8 ("Нарушение иных прав потребителей") Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Согласно закону, штраф за подобные нарушения для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом отдельно уточняется, что в случае отказа нескольким потребителям одновременно и в случае неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за каждый случай отказа в отдельности.

Административная ответственность за эти деяния не будет распространяться на законодательно зафиксированные случаи, в которых такое ограничение может применяться. В частности, к ним относятся ограничения при перевозке пассажиров авиатранспортом, ограничения при доступе к управлению транспортными средствами и к аттракционам.