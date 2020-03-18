{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сквер со спортплощадками появится в Минводах на Ставрополье в 2020 году

На работы выделят свыше 43 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья обустроят спортивные комплексы в сквере Дружбы в Минеральных Водах по национальному проекту "Жилье и городская среда" к лету 2020 года. Сквер благоустроят на пустыре у подножия горы Змейка, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"На месте неприметного раньше пустыря у подножия горы Змейка в Минеральных Водах началась работа по созданию нового сквера Дружбы. Его строительство проходит в рамках реализации госпрограммы "Формирование современной городской среды". На работы затратят более 43 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завершить работы планируется к лету. Здесь появятся новые удобные пешеходные дорожки, клумбы, спортивная площадка, где можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол. Также здесь установят спортивные тренажеры, два гимнастических комплекса для воркаута и детские игровые площадки. Отдельное место выделят для переносной сцены, на которой смогут выступать творческие коллективы.

Отмечается, что Минеральные Воды уже не первый год принимают участие в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Так, в 2018 году в его рамках благоустроили аллею по улице Карла Маркса, а в 2019 - городской парк.

Всего в 2020 году на территории края по нацпроекту планируется благоустроить 368 объектов, из которых 30 - общественные территории.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Онлайн
Путин на встрече с представителями общественности в Крыму. Видеотрансляция
Президент находится с рабочей поездкой на Крымском полуострове
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС