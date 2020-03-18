Сквер со спортплощадками появится в Минводах на Ставрополье в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья обустроят спортивные комплексы в сквере Дружбы в Минеральных Водах по национальному проекту "Жилье и городская среда" к лету 2020 года. Сквер благоустроят на пустыре у подножия горы Змейка, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"На месте неприметного раньше пустыря у подножия горы Змейка в Минеральных Водах началась работа по созданию нового сквера Дружбы. Его строительство проходит в рамках реализации госпрограммы "Формирование современной городской среды". На работы затратят более 43 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, завершить работы планируется к лету. Здесь появятся новые удобные пешеходные дорожки, клумбы, спортивная площадка, где можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол. Также здесь установят спортивные тренажеры, два гимнастических комплекса для воркаута и детские игровые площадки. Отдельное место выделят для переносной сцены, на которой смогут выступать творческие коллективы.

Отмечается, что Минеральные Воды уже не первый год принимают участие в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Так, в 2018 году в его рамках благоустроили аллею по улице Карла Маркса, а в 2019 - городской парк.

Всего в 2020 году на территории края по нацпроекту планируется благоустроить 368 объектов, из которых 30 - общественные территории.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.