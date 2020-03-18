Путин подписал закон о региональных омбудсменах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единые принципы организации работы уполномоченных по правам человека в субъектах России и закрепляющий общий порядок их взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц", а также не подотчетен им. На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство.

Согласно закону, региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека.

Важнейшим полномочием омбудсмена является рассмотрение предложений, заявлений граждан, а также их жалоб о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных решениями, действиями или бездействием соответствующих органов власти либо организаций, действующих в регионе. Речь идет о случаях, когда заявитель ранее обжаловал эти решения в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. Определяется, что жалоба должна быть подана уполномоченному не позднее года со дня нарушения прав и свобод или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.