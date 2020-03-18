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Распространение коронавируса нового типа
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Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей

Также судам рекомендовано чаще применять видео-конференц-связь из-за коронавируса
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские суды ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей из-за коронавирусной инфекции. Судам также рекомендовано чаще применять видео-конференц-связь. Как сообщили ТАСС в Верховном суде России, соответствующее постановление принял президиум Верховного суда.

"В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции <...> президиум Верховного суда постановил приостановить личный прием граждан в судах, рассматривать только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства", - сообщили в Верховном суде.

Кроме того, всем судам при наличии технической возможности рекомендовано инициировать рассмотрение дел путем использования систем видео-конференц-связи.

Президиум Верховного суда постановил ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

В постановлении также говорится, что все судьи и работники аппаратов судов должны перейти в режим самоизоляции при малейших признаках заболевания.

Такие ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля. 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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