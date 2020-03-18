Путин подписал закон о проверке на полиграфе кандидатов на службу в Росгвардию

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную проверку на полиграфе при поступлении на службу в Росгвардию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту, для граждан РФ, поступающих на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска Национальной гвардии, для военнослужащих и лиц гражданского персонала войск Росгвардии вводится обязанность по прохождению проверок с применением полиграфа. Отказ от такой проверки будет являться основанием для отказа в приеме на службу или для увольнения.

"Предлагаемые меры позволят усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности, а также по выявлению противоправных действий со стороны личного состава Росгвардии, обеспечат совершенствование кадрового отбора, особенно при выдвижении на начальствующие и командные должности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, как отмечают авторы закона, проведение проверок с использованием полиграфа станет действенным барьером при отборе кандидатов на службу или работу в Росгвардию и позволит выявить лиц, не соответствующих для этого по своим морально-деловым качествам. Порядок, случаи и сроки проведения таких проверок и представления информации будут определяться директором Росгвардии.

Обязательное прохождение проверки всеми действующими сотрудниками сразу после вступления в силу закона не предусмотрено. При этом действующие сотрудники будут проходить проверку на полиграфе при выдвижении на вышестоящую должность вне зависимости от звания.

Аналогичные нормы уже действуют в других правоохранительных органа РФ, в том числе в ФСБ.