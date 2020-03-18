{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон о проверке на полиграфе кандидатов на службу в Росгвардию

Проведение проверок с использованием полиграфа позволит выявить лиц, не соответствующих для этого по своим морально-деловым качествам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательную проверку на полиграфе при поступлении на службу в Росгвардию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту, для граждан РФ, поступающих на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или работу в войска Национальной гвардии, для военнослужащих и лиц гражданского персонала войск Росгвардии вводится обязанность по прохождению проверок с применением полиграфа. Отказ от такой проверки будет являться основанием для отказа в приеме на службу или для увольнения.

"Предлагаемые меры позволят усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности, а также по выявлению противоправных действий со стороны личного состава Росгвардии, обеспечат совершенствование кадрового отбора, особенно при выдвижении на начальствующие и командные должности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, как отмечают авторы закона, проведение проверок с использованием полиграфа станет действенным барьером при отборе кандидатов на службу или работу в Росгвардию и позволит выявить лиц, не соответствующих для этого по своим морально-деловым качествам. Порядок, случаи и сроки проведения таких проверок и представления информации будут определяться директором Росгвардии.

Обязательное прохождение проверки всеми действующими сотрудниками сразу после вступления в силу закона не предусмотрено. При этом действующие сотрудники будут проходить проверку на полиграфе при выдвижении на вышестоящую должность вне зависимости от звания.

Аналогичные нормы уже действуют в других правоохранительных органа РФ, в том числе в ФСБ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Онлайн
Путин на встрече с представителями общественности в Крыму. Видеотрансляция
Президент находится с рабочей поездкой на Крымском полуострове
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС