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Ситуация с вылетом россиян из Черногории
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Захарова подтвердила разрешение Черногории на прилет самолета РФ за россиянами

Официальный представитель МИД России сообщила о готовности трех самолетов вылететь за соотечественниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Посольство России в Черногории получило официальную ноту от правительства этой республики с разрешением на прилет самолета для эвакуации российских туристов. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"Буквально полчаса назад наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое, наконец-то, спустя уже несколько дней после того, как перед ними был поставлен этот вопрос, дало разрешение на прилет нашего самолета", - сказала она. 

Дипломат добавила, что три самолета готовы, чтобы вылететь в Черногорию за россиянами. "Три борта стоят абсолютно готовые, включая экипаж", - сказала она.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация с вылетом россиян из Черногории
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