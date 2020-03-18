Захарова подтвердила разрешение Черногории на прилет самолета РФ за россиянами

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Посольство России в Черногории получило официальную ноту от правительства этой республики с разрешением на прилет самолета для эвакуации российских туристов. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Буквально полчаса назад наше посольство в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое, наконец-то, спустя уже несколько дней после того, как перед ними был поставлен этот вопрос, дало разрешение на прилет нашего самолета", - сказала она.

Дипломат добавила, что три самолета готовы, чтобы вылететь в Черногорию за россиянами. "Три борта стоят абсолютно готовые, включая экипаж", - сказала она.