Школы Калининградской области перейдут на дистанционное обучение после каникул

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Все школы в Калининградской области после завершения плановых весенних каникул перейдут на дистанционное обучение. Такое решение принято в среду региональным оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"После каникул, которые в каждой школе проводятся в соответствии с графиком, с 30 марта или 1 апреля дети приступят к обучению, но в дистанционной форме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас в школах и детских садах региона действует свободный режим посещения. Родители сами принимают решение отправлять ребенка в учреждение, или оставить дома.

Школы и школы-интернаты будут продолжать работу, администрации и учителя будут находиться на рабочих местах. Если родители решат отвести детей в школу, то учебные заведения примут их, уточнили ТАСС в пресс-службе. После возвращения к обычным занятиям школьникам и студентам не нужно будет представлять справки о состоянии здоровья.

Все издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Бесплатный доступ открыт к платформам российской и московской электронных школ, а также другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном онлайн-обучении. Также достигнута договоренность с ведущими социальными сетями страны, они помогают в организации трансляций уроков, добавили в пресс-службе.

Работа учреждений среднего, высшего профессионального, дополнительного образования также переводится в дистанционный режим. После возвращения к обычным занятиям школьникам и студентам не нужно будет представлять справки о состоянии здоровья. В детских садах сохраняется режим свободного посещения.