{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Школы Калининградской области перейдут на дистанционное обучение после каникул

Сейчас в школах региона действует свободное посещение

КАЛИНИНГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Все школы в Калининградской области после завершения плановых весенних каникул перейдут на дистанционное обучение. Такое решение принято в среду региональным оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На эту тему
Дети и подростки меньше всего подвержены риску заражения коронавирусом

"После каникул, которые в каждой школе проводятся в соответствии с графиком, с 30 марта или 1 апреля дети приступят к обучению, но в дистанционной форме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас в школах и детских садах региона действует свободный режим посещения. Родители сами принимают решение отправлять ребенка в учреждение, или оставить дома.

Школы и школы-интернаты будут продолжать работу, администрации и учителя будут находиться на рабочих местах. Если родители решат отвести детей в школу, то учебные заведения примут их, уточнили ТАСС в пресс-службе. После возвращения к обычным занятиям школьникам и студентам не нужно будет представлять справки о состоянии здоровья.

Все издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Бесплатный доступ открыт к платформам российской и московской электронных школ, а также другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном онлайн-обучении. Также достигнута договоренность с ведущими социальными сетями страны, они помогают в организации трансляций уроков, добавили в пресс-службе.

Работа учреждений среднего, высшего профессионального, дополнительного образования также переводится в дистанционный режим. После возвращения к обычным занятиям школьникам и студентам не нужно будет представлять справки о состоянии здоровья. В детских садах сохраняется режим свободного посещения.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" получил от властей Черногории разрешение вывезти россиян из страны чартером
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС