Путин вручил награды строителям Крымского моста

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил строителей Крымского моста.
Звезды Героев Труда от главы государства получили монтажник 6 разряда "Мостоотряда-125" Николай Зайков, генеральный директор "СГМ-Мост" Александр Островский и предприниматель Аркадий Ротенберг.
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени вручен электросварщику ручной сварки фирмы "Мостотряд-41" Дмитрию Гаврилову, заместителю главного инженера "Мостотреста" Вячеславу Климову, главному инженеру "Мостотреста" Андрею Конных, заместителю генерального директора "Стройгазмонтаж" Леониду Рыженькину.
Кроме того, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получили монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций "Мостоотряда-6" Владимир Бажуков, электросварщик "Мостоотряда-10" Сергей Кудаков, генеральный директор "Мостоотряда-11" Николай Руссу; орден Александра Невского - монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций "Мостоотряда-1" Дмитрий Блинов, электросварщик ручной сварки "Таганка Мост" Владимир Воронин, плотник-бетонщик "Мостоотряда-22" Владимир Тарасов, оператор гидромолота "Мостоотряда-99" Алексей Юрганов.