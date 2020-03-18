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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Москвы рекомендуют жителям старше 60 лет оставаться дома из-за коронавируса

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московские власти рекомендуют жителям столицы старше 60 лет не посещать места массового скопления людей и оставаться дома. Об этом сообщили журналистам в среду в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"Жителям старше 60 лет были направлены СМС и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы", - сказали в штабе.

Там уточнили, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения. Эти рекомендации - самый эффективный способ позаботиться о здоровье во время сложной эпидемиологической ситуации, отметили в штабе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

В новость были внесены изменения (18:48 время мск) — добавлена информация по тексту.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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