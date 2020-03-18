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Распространение коронавируса нового типа

Путин призвал не верить фейкам о масштабах распространения коронавируса в России

Российский лидер заверил, что власти не скрывают истинную информацию о масштабах распространения заболевания в стране
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин призвал не верить вбросам и фейкам о масштабах распространения коронавируса в России.

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Президент заверил, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, добавив, что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом, потому что "наши люди ездят везде".

Президент отметил, что Россия поможет своим гражданам, у которых из-за распространения коронавируса возникли проблемы с возвращением из-за рубежа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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