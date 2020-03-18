Путин призвал не верить фейкам о масштабах распространения коронавируса в России

Путин призвал не верить вбросам и фейкам о масштабах распространения коронавируса в России.

Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом?

Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное

Президент заверил, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, добавив, что Россия будет наращивать борьбу с коронавирусом, потому что "наши люди ездят везде".

Президент отметил, что Россия поможет своим гражданам, у которых из-за распространения коронавируса возникли проблемы с возвращением из-за рубежа.