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Жители Ставрополья используют Instagram чаще других соцсетей для обращений к властям края

В прошлом году из более чем 23 тыс. таких обращений почти 70% поступило из Instagram

СТАВРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Жители Ставропольского края в 2019 году чаще всего использовали Instagram, чтобы направить обращения или жалобы властям региона в социальных сетях в 2019 году. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Одним из ключевых направлений является работа с обращениями, поступившими через социальные сети, в рамках автоматизированной системы мониторинга "Инцидент менеджмент". За 2019 год было проанализировано более 23 тыс. таких обращений. Почти 70% вопросов поступило из Instagram", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае министерства и ведомства активно работают с обращениями в социальных сетях - каждое из них имеет свой аккаунт в Instagram. Страницы в Instagram есть у глав районов и городских округов, а также у губернатора края - у Владимира Владимирова более 142 тыс. подписчиков.

Чаще всего жители Ставрополья направляют губернатору, правительству региона обращения по поводу работы жилищно-коммунальной сферы, систем здравоохранения и образования. В общей сложности, по данным пресс-службы, жители края в 2019 году стали чаще направлять обращения через интернет.

"За прошлый год на имя губернатора и правительства края поступило более 31 тыс. обращений, что на 39% больше показателя 2018 года. Продолжает меняться форма поступления обращений. Количество в электронном формате выросло на 29%, а почтовых писем поступило в 2,5 раза меньше, чем в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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