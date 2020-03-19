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Всероссийский открытый урок "Авторы перемен". Видеотрансляция

В число спикеров вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, член Правления ПАО "СИБУР Холдинг" Алексей Козлов

ПроеКТОриЯ

Всероссийский открытый урок "Авторы перемен", посвященный людям, чья работа – менять мир, проходит в "Точке рождения инноваций" НИТУ "МИСиС". Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения. 

На уроке выступают губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, член Правления ПАО "СИБУР Холдинг" Алексей Козлов. 

На уроке школьники знакомятся с историями своих сверстников, которые уже меняют мир к лучшему проектами и поступками. В режиме телемоста к прямому эфиру подключаются старшеклассники из Комсомольска-на-Амуре, Волгограда, Калининграда и Пестова. Видеосвязь с точками подключения обеспечивает "Ростелеком".

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