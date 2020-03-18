Власти Ростовской области до 2021 г. направят 2,3 млрд руб. на решение проблемы дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области до 2021 года выделят более 2,3 млрд рублей из областного бюджета на помощь в восстановлении прав пострадавших участников долевого строительства. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"На региональные меры поддержки пострадавших участников долевого строительства на 2020-2021 годы в областном бюджете предусмотрено 2,33 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, с 2018 года в регионе удалось восстановить права 1738 дольщиков. "За период 2018-2019 гг. и первый квартал 2020 года в Ростовской области обеспечены права 1738 пострадавших участников долевого строительства по 21 объекту, включенному в план-график", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнул заместитель губернатора Виктор Вовк, "крайне важно обеспечить взаимодействие между активами жителей и организациями, которые осуществляют строительство домов". "Старайтесь доводить всю необходимую информацию, снимать каждый возникающий вопрос. Обращайте внимание на все: от качества строительных работ до благоустройства территорий. Люди, которые будут получать квартиры в этих домах, ждали их очень долго, поэтому для них должны быть созданы максимально комфортные условия", - приводятся в сообщении словам замгубернатора.

Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.