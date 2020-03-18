{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ростовской области до 2021 г. направят 2,3 млрд руб. на решение проблемы дольщиков

С 2018 года в регионе восстановили права 1738 дольщиков, сообщают в пресс-службе губернатора области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области до 2021 года выделят более 2,3 млрд рублей из областного бюджета на помощь в восстановлении прав пострадавших участников долевого строительства. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"На региональные меры поддержки пострадавших участников долевого строительства на 2020-2021 годы в областном бюджете предусмотрено 2,33 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным властей, с 2018 года в регионе удалось восстановить права 1738 дольщиков. "За период 2018-2019 гг. и первый квартал 2020 года в Ростовской области обеспечены права 1738 пострадавших участников долевого строительства по 21 объекту, включенному в план-график", - сказали в пресс-службе.

Как подчеркнул заместитель губернатора Виктор Вовк, "крайне важно обеспечить взаимодействие между активами жителей и организациями, которые осуществляют строительство домов". "Старайтесь доводить всю необходимую информацию, снимать каждый возникающий вопрос. Обращайте внимание на все: от качества строительных работ до благоустройства территорий. Люди, которые будут получать квартиры в этих домах, ждали их очень долго, поэтому для них должны быть созданы максимально комфортные условия", - приводятся в сообщении словам замгубернатора.

Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Путин назначил двух атаманов войсковых казачьих обществ
Виталий Бобыльченко назначен атаманом войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", а Павел Артамонов - атаманом Енисейского войскового казачьего общества
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС