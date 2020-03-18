Путин назначил Ольгу Васильеву председателем попечительского совета РАО

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Васильевой председателем попечительского совета Российской академии образования (РАО) сроком на пять лет. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Васильеву Ольгу Юрьевну председателем попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" сроком на пять лет", - говорится в документе.

Другим указом, о создании попечительского совета, президент поручил правительству в течение трех месяцев решить организационные, финансовые и материально-технические вопросы, связанные с реализацией этого документа.

С 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года Ольга Васильева была министром просвещения РФ в правительстве Дмитрия Медведева. 15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, министры исполняли свои обязанности до 21 января. В состав нового кабинета Михаила Мишустина Ольга Васильева не вошла.