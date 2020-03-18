{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин назначил Ольгу Васильеву председателем попечительского совета РАО

Эту должность она будет занимать в течение пяти лет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ольги Васильевой председателем попечительского совета Российской академии образования (РАО) сроком на пять лет. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Васильеву Ольгу Юрьевну председателем попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" сроком на пять лет", - говорится в документе.

Другим указом, о создании попечительского совета, президент поручил правительству в течение трех месяцев решить организационные, финансовые и материально-технические вопросы, связанные с реализацией этого документа.

С 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года Ольга Васильева была министром просвещения РФ в правительстве Дмитрия Медведева. 15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, министры исполняли свои обязанности до 21 января. В состав нового кабинета Михаила Мишустина Ольга Васильева не вошла.

Реклама на ТАСС
Путин пообещал обсудить с Минкультом и Минфином вопросы укрепления берега в Херсонесе
Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова попросила увеличить финансирование на сохранение оставшихся участков хоры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС