Крупнейшая латвийская сеть предприятий общепита временно закрывается из-за коронавируса

"Мы каждый день обслуживаем по 20-30 тыс. человек, - заявил Кирсонс. - К сожалению, в существующих условиях, даже соблюдая все строгие меры безопасности и гигиены, мы не можем быть на 100% уверены, что наши работники защищены от болезни. Поэтому мы приняли тяжелое, но очень ответственное решение на время закрыть все рестораны Lido, думая не о финансовых последствиях, а об ответственности по отношению к государству".

РИГА, 18 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Латвии сеть предприятий общественного питания Lido приняла решеное о временном закрытии всех своих ресторанов и магазинов из-за пандемии коронавируса. Об этом учредитель и председатель совета Lido Гунарс Кирсонс сообщил в среду.

По его словам, все продукты и блюда из магазинов и ресторанов Lido будут бесплатно розданы работникам предприятия.

"Мы будем следить за развитием ситуации и сообщим об открытии торговых точек, как только это станет безопасным и соответствовать рекомендациям ответственных служб", - заявил Кирсонс.

Компания Lido была основана в 1987 году. В настоящий момент сеть насчитывает 16 ресторанов и бистро, которые, согласно концепции, должны обладать атмосферой ресторана, сохраняя при этом демократичный ассортимент блюд разного ценового уровня. Крупнейшим из предприятий сети является Центр отдыха Lido в Риге с катком и парком развлечений, где одновременно могут разместиться до 1 тыс. человек. В 2018 году оборот Lido составил €41,883 млн, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Прибыль компании сократилась в 7,3 раза и составила €241 365. Финансовые результаты за 2019 год пока не опубликованы.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике подтвержден 71 случай инфицирования. Правительство Латвии объявило до 14 апреля чрезвычайное положение в стране, которое предусматривает ряд строгих мер для ограничения распространения заболевания. Кроме того, правительство решило с 17 марта до 14 апреля приостановить все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.