{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Крупнейшая латвийская сеть предприятий общепита временно закрывается из-за коронавируса

Продукты и блюда из магазинов и ресторанов Lido бесплатно раздаст своим сотрудникам
Описание
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS, архив

РИГА, 18 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Латвии сеть предприятий общественного питания Lido приняла решеное о временном закрытии всех своих ресторанов и магазинов из-за пандемии коронавируса. Об этом учредитель и председатель совета Lido Гунарс Кирсонс сообщил в среду.

"Мы каждый день обслуживаем по 20-30 тыс. человек, - заявил Кирсонс. - К сожалению, в существующих условиях, даже соблюдая все строгие меры безопасности и гигиены, мы не можем быть на 100% уверены, что наши работники защищены от болезни. Поэтому мы приняли тяжелое, но очень ответственное решение на время закрыть все рестораны Lido, думая не о финансовых последствиях, а об ответственности по отношению к государству".

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

По его словам, все продукты и блюда из магазинов и ресторанов Lido будут бесплатно розданы работникам предприятия.

"Мы будем следить за развитием ситуации и сообщим об открытии торговых точек, как только это станет безопасным и соответствовать рекомендациям ответственных служб", - заявил Кирсонс.

Компания Lido была основана в 1987 году. В настоящий момент сеть насчитывает 16 ресторанов и бистро, которые, согласно концепции, должны обладать атмосферой ресторана, сохраняя при этом демократичный ассортимент блюд разного ценового уровня. Крупнейшим из предприятий сети является Центр отдыха Lido в Риге с катком и парком развлечений, где одновременно могут разместиться до 1 тыс. человек. В 2018 году оборот Lido составил €41,883 млн, что на 8,5% больше, чем годом ранее. Прибыль компании сократилась в 7,3 раза и составила €241 365. Финансовые результаты за 2019 год пока не опубликованы.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике подтвержден 71 случай инфицирования. Правительство Латвии объявило до 14 апреля чрезвычайное положение в стране, которое предусматривает ряд строгих мер для ограничения распространения заболевания. Кроме того, правительство решило с 17 марта до 14 апреля приостановить все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

Теги
ЛатвияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин пообещал обсудить с Минкультом и Минфином вопросы укрепления берега в Херсонесе
Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова попросила увеличить финансирование на сохранение оставшихся участков хоры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС