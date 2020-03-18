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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге отменили крестный ход детей вокруг Исаакиевского собора в Вербное воскресенье

Решение о праздновании Пасхи пока не принято, но в метрополии заявили, что будут следить за эпидемиологической ситуацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви объявила об отмене детского крестного хода вокруг Исаакиевского собора, который в последние годы традиционно проходил в церковный праздник Входа Господня в Иерусалим, называемый в России Вербным воскресеньем (в этом году приходится на 12 апреля). Об этом на брифинге для журналистов сообщила в среду руководитель сектора коммуникаций митрополии Наталья Родоманова.

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"От проведения традиционного детского крестного хода во время Вербного воскресенья, который осуществляла Санкт-Петербургская епархия, решено отказаться, учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе", - сказала Родоманова.

Крестный ход с участием детей из воскресных школ Санкт-Петербургской епархии и всех желающих в предыдущие годы совершался по завершении божественной литургии в Исаакиевском соборе. К празднику в Петербург из-за рубежа обычно доставляли пальмовые ветви, которые раздавали юным участникам крестного хода. Во время шествия детей сажали в украшенную цветами повозку, которую вез ослик. Богослужение и крестный ход продолжают традицию празднования Вербного воскресенья, существовавшую в России до начала XVIII века. Она прервалась при императоре Петре I и была возрождена в Петербурге в 2014 году.

Вход Господень в Иерусалим считается одним из двенадцати важнейших после Пасхи православных праздников. Он приходится на шестое воскресенье Великого поста и открывает Страстную седмицу - неделю особых воспоминаний евангельских событий перед Пасхой. В Вербное воскресенье верующие приходят в храмы с ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной.

По поводу предстоящего праздника Пасхи, который является основополагающим для верующих, Родоманова отметила, что в митрополии "будут следить за ситуацией". "Пока какого-то особого решения по этому вопросу не принято", - сказала она.

Ситуация с коронавирусной инфекцией

По данным городского оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, в клинической инфекционной больнице им. Боткина с коронавирусом находятся семь человек из Санкт-Петербурга и один из Ленинградской области. Всего в стационаре Боткинской больницы 303 пациента с признаками ОРВИ. За прошедшие сутки выписаны 26 человек, госпитализированы 78. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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