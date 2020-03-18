Глава Минобрнауки предупредил вузы об издержках при организации обучения онлайн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские вузы могут понести большие издержки при организации дистанционного обучения студентов, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании рабочей группы по образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в России.

"Университеты, скорее всего, понесут еще большие издержки в этой ситуации, чем если бы они работали бы по спокойной схеме. Все вы понимаете прекрасно, что это совершенно другая информационная структура, это совершенно другие затраты на мобилизацию, это совершенно другие затраты на то, чтобы провести большую методическую работу с преподавателями", - заявил Фальков.

Также Фальков призвал ректоров российских вузов разрешить студентам разъехаться по домам на время дистанционного обучения.

"Какие-то вузы уже приняли решение о том, что рекомендуют либо закрывают общежития. На мой взгляд, здесь надо исходить из интересов студентов", - сказал Фальков.

Он отметил, что если студенты могут организовать для себя связь с преподавателями университета из дома, то нет никаких разумных ограничений, почему это надо сдерживать. "Есть прекрасная возможность уехать к своим родственникам, родным. <…> Но при этом я хотел бы обратить внимание, что все-таки не стоит <...> по решению завтра утром закрывать все общежития на карантин", - добавил Фальков, уточнив, что какого-то "нормативного решения о том, чтобы всех распустить или всех оставить, не будет".

Ранее министерство рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.