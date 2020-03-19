Названы дешевые авианаправления для путешествий по России в апреле

Меньше чем за тысячу рублей в пределах России в апреле можно слетать в Калугу из Москвы и обратно (билет в одну сторону - 750 рублей), из Тюмени в Омск (880 рублей) и из Нягани в Белоярский (890 рублей). Об этом говорится в данных, представленных сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Речь идет о минимальной стоимости авиабилетов в одну сторону по поискам за 18 марта. Вылет в период с 1 по 30 апреля.

Как отметили в компании, есть много вариантов недорогих билетов в Ростов-на-Дону: туда меньше, чем за тысячу рублей, можно слетать из Волгограда, Уфы и Астрахани. При этом из самого Ростова-на-Дону есть отправления в Волгоград за 900 рублей, а за 930 рублей - в Минеральные Воды. Также меньше тысячи обойдется поездка между Астраханью и Волгоградом.

Больше всего недорогих вариантов в апреле, если речь идет о крупных городах, для путешествующих из Москвы. В пределах 1500 рублей, помимо Калуги, можно приобрести билеты в Петрозаводск и Казань (тысяча рублей), Псков (1100 рублей), Воронеж (1400 рублей) и Санкт-Петербург (1500 рублей). "Также выгодно отправиться в путешествие в Калининград, Набережные Челны, Назрань, Курган и Минеральные воды", - отметили в OneTwoTrip.

Из Санкт-Петербурга можно недорого слетать в Москву (1500 рублей), Чебоксары (1800 рублей), Уфу и Калининград (2000 рублей), Киров (2300 рублей). А из Сочи дешевле всего перелеты в Ставрополь (1400 рублей), Ростов-на-Дону (1500 рублей), Москву (1700 рублей), Астрахань и Владикавказ (1900 рублей).