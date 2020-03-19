{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Названы дешевые авианаправления для путешествий по России в апреле

В пределах 1500 рублей можно купить билет из Москвы в такие города, как Калуга, Петрозаводск, Казань, Псков, Воронеж и Санкт-Петербург

Меньше чем за тысячу рублей в пределах России в апреле можно слетать в Калугу из Москвы и обратно (билет в одну сторону - 750 рублей), из Тюмени в Омск (880 рублей) и из Нягани в Белоярский (890 рублей). Об этом говорится в данных, представленных сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Речь идет о минимальной стоимости авиабилетов в одну сторону по поискам за 18 марта. Вылет в период с 1 по 30 апреля.

Как отметили в компании, есть много вариантов недорогих билетов в Ростов-на-Дону: туда меньше, чем за тысячу рублей, можно слетать из Волгограда, Уфы и Астрахани. При этом из самого Ростова-на-Дону есть отправления в Волгоград за 900 рублей, а за 930 рублей - в Минеральные Воды. Также меньше тысячи обойдется поездка между Астраханью и Волгоградом. 

Больше всего недорогих вариантов в апреле, если речь идет о крупных городах, для путешествующих из Москвы. В пределах 1500 рублей, помимо Калуги, можно приобрести билеты в Петрозаводск и Казань (тысяча рублей), Псков (1100 рублей), Воронеж (1400 рублей) и Санкт-Петербург (1500 рублей). "Также выгодно отправиться в путешествие в Калининград, Набережные Челны, Назрань, Курган и Минеральные воды", - отметили в OneTwoTrip.

Из Санкт-Петербурга можно недорого слетать в Москву (1500 рублей), Чебоксары (1800 рублей), Уфу и Калининград (2000 рублей), Киров (2300 рублей). А из Сочи дешевле всего перелеты в Ставрополь (1400 рублей), Ростов-на-Дону (1500 рублей), Москву (1700 рублей), Астрахань и Владикавказ (1900 рублей). 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство России в Японии отменило все мероприятия в марте из-за коронавируса
Посол России подчеркнул, что в Японии паники в связи с распространением коронавируса не наблюдается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС