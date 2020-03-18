В Тверской области открыли бюст десантника 6-й роты, погибшего в Чечне в 2000 году

ТАСС, 18 марта. Бюст гвардии младшего сержанта Сергея Козлова, который геройски погиб в составе 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ в Аргунском ущелье в 2000 году, открыли в поселке Оленино Тверской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДОСААФ.

Козлов был уроженцем поселка Мостовая Оленинского района, посмертно награжден Орденом Мужества.

"Я знаю одно: пока мы помним о героях - они с нами. Будем достойны памяти наших героев, совершивших подвиг, который чтится во всей стране", - сказал на церемонии открытия бюста статс-секретарь-заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, слова которого приводятся в сообщении.

Большое значение подвига воинов-десантников 6-й роты отметил в своей речи и глава Оленинского района Олег Дубов. "Они сражались и погибали за нашу Родину. За то, чтобы наша страна сохранилась единой, чтобы никакие силы не смогли разрушить ее. Это мы должны помнить и чтить", - заявил он.

Сергей Козлов родился 13 апреля 1979 года. В ноябре 1998 года он был призван на военную службу в Воздушно-десантные войска. 29 февраля 2000 года, проводя разведку склонов горы Исыткорт в составе разведгруппы, обнаружил террористов численностью до 40 человек. Командир группы разведчиков принял решение атаковать противника, но боевики быстро подтянули подкрепление и создали численный перевес, разведчикам пришлось отступить. Младший сержант Козлов остался прикрывать отход группы. Уже будучи раненым, он продолжал вести огонь по противнику. Когда закончились патроны, он, подпустив к себе большую группу боевиков, подорвал себя гранатой. Похоронили его на кладбище поселка Оленино Тверской области.

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.