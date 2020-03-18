Смехотерапия против коронавируса. Театр комедии имени Акимова переходит на онлайн режим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Академический театр комедии имени Николая Акимова в Санкт-Петербурге переходит на режим онлайн общения со зрителями, начиная новый интернет-проект "Комедия в Сети", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе театра.

"Трансляции, скорее всего, начнутся со вторника следующей недели. Мы позиционируем эту историю [проект] как смехотерапию в борьбе с коронавирусом. Смех - лучшее средство защиты", - сообщила начальник отдела по развитию и связям с общественностью театра Анастасия Гриб.

По словам Гриб, проект предполагает трансляцию архивных записей спектаклей. Зрители смогут посмотреть записи постановок художественного руководителя театра Татьяны Казаковой: "Тень" по пьесе Евгения Шварца, "Деревенская жена" Уильяма Уичерли, "Доктор философии" Бранислава Нушича, "Яблочный вор" Ксении Драгунской и других спектаклей. Планируется размещение на онлайн-платформах регулярных видеочиток с участием артистов театра, в том числе прочтения сказок Шварца для детей.

"Детская программа, вероятнее всего, будет выходить в дневное время по выходным дням, взрослые спектакли, как и обычно, - в вечернее время", - добавила Гриб. Также театр подготовит запись народного артиста России Валерия Никитенко, который поделится своими воспоминаниями об акимовских капустниках, вошедших в его сборник мемуаров "В апреле у Акимова".

С 19 марта по 30 апреля театр Комедии имени Николая Акимова приостанавливает показ спектаклей в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Театр существует с начала ХХ века, театром Комедии он стал с 1935 года, с 1956 года имеет статус академического и является одним из самых популярных драматических театров Санкт-Петербурга. В наши дни в постановках театра заняты народные артисты России Ирина Мазуркевич, Валерий Никитенко, заслуженные артисты России Сергей Кузнецов, Сергей Русскин, Елена Руфанова и другие. В репертуаре театра - спектакли по произведениям Шварца, Бомарше, Мольера, Шукшина, Уайльда, Островского.