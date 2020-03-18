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Путин: семьи умерших до 2014 г. крымских ветеранов должны получать средства на памятники

Также президент считает необходимым восстановить нарушенные права ветеранов-черноморцев

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Родственники крымчан-ветеранов Великой Отечественной войны, умерших до воссоединения Крыма с Россией, должны иметь возможность получать финансовую помощь для установки памятников на их могилах из федерального бюджета наряду со всеми остальными россиянами. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя в среду.

Согласно статье 24 федерального закона "О ветеранах", для участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов войны и ветеранов военной службы ", расходы, связанные с <...> изготовлением и установкой надгробного памятника, возмещаются за счет средств федерального органа исполнительной власти". По словам обратившейся к президенту главы исполкома Общероссийского народного фронта в республике Крым Аллы Вертинской, ряд родственников крымских ветеранов, оказались лишены этой возможности, так как умершие до присоединения Крыма к России в 2014 году ветераны не были гражданами РФ.

"О памятниках - для меня это совершенно неожиданно. Вы правы абсолютно, что касается людей, которые защищали наше общее когда-то отечество, Советский Союз, для нас не должно быть никакой разницы сегодня. Они не виноваты в том, что Советский Союз распался, поэтому делить мы здесь никого не будем. Если такая несправедливость есть, ее нужно устранить, и мы это сделаем", - сказал президент.

Права ветеранов

Путин заявил, что считает необходимым восстановить нарушенные права ветеранов-черноморцев, которые в 60-70-годы в составе экипажей кораблей участвовали в решении задач в Сирии, Эфиопии, Египте. 

"Нарушенные права ветеранов должны быть восстановлены, согласен с вами, сделаем это", - сказал Путин в ответ на просьбу помощника военного комиссара Севастополя по работе с ветеранами Сергея Литвиненко разобраться в ситуации. Литвиненко рассказал Путину, что ветераны-черноморцы, которые в середине прошлого века участвовали в указанных операциях, были награждены грамотами президиума Верховного Совета СССР, получили нагрудные знаки ветеранов военных действий и удостоверений к ним. На этом основании они получили право на определенные льготы. После вхождения Крыма в состав России и постановки на учет в российском военкомате, ветеранам было отказано в льготах, так как якобы соответствующая директива, определявшая список кораблей, участвовавших в боевых действиях, утратила силу.

Литвиненко заметил, что не может вернуться к своим товарищам без ответа от президента на этот вопрос, иначе "они его побьют". "Они вас не побьют, потому что, если бы они вас не любили и не уважали, они бы не избрали вас на ту должность, на которой вы сейчас находитесь", - сказал Путин. Он подчеркнул, что это вовсе не повод для нерешения возникающих вопросов подобного рода. "Честно говоря, это несколько неожиданно. Думаю, эта вещь, конечно, связана с коллизией каких-то там актов нормативных. В какой-то момент в соответствующих структурах, в данном случае Минобороны, возникли сомнения по поводу того, принимали ли все эти ветераны непосредственное участие в боевых действиях. То есть можно быть на корабле, но участия в боевых действиях не принимать", - сказал Путин, добавив, что, по его мнению, дело именно в этом.

Российский лидер подчеркнул, что нельзя ухудшать положение граждан, на что постоянно указывает и Конституционный суд. "Если люди когда-то получали [льготы], отменять уже нельзя", - сказал Путин и пообещал подробнее разобраться в сложившейся ситуации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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