Эксперт: коронавирус может жить до четырех дней на пластиковых поверхностях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новый коронавирус довольно долго может жить на различных поверхностях, от контакта с которыми может передаться человеку, сообщил в среду эксперт по вопросам биологической безопасности и экологии, доктор медицинских наук Николай Дурманов.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"Это тема уже завершенных научных исследований. Ученные брали вирус, мазали этим вирусом разные поверхности, потом смотрели, как он выживает на этих поверхностях. На медных поверхностях вирус живет четыре часа, на железных - трое суток, на пластиковых - до четырех суток. Но все это зависит (передача человеку - прим. ТАСС) от дозы вируса, много ли его было намазано, зависит от температуры и других факторов", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

Ранее Роспотребнадзор порекомендавал дезинфицировать телефоны, чтобы защититься от коронавируса. В частности, как сообщили ТАСС в ведомстве, гаджет следует обрабатывать антисептическими средствами на основе спирта после каждого посещения общественных мест.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.