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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс.

По данным ВОЗ, умерли более 8 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 18 марта. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 200 тыс., более 8 тыс. человек умерли. Такие данные привел в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В ВОЗ поступили сообщения более чем о 200 тыс. случаев, свыше 8 тыс. человек умерли", - сказал он.

"Многие страны сейчас столкнулись с эскалацией эпидемии и ощущают себя перегруженными. Мы вас слышим", - отметил глава ВОЗ. Он подчеркнул, что "ВОЗ продолжает рекомендовать, чтобы все подтвержденные случаи заболевания COVID-19 в легкой форме, по возможности, были изолированы в учреждениях здравоохранения". Если это невозможно, то страны могут использовать общественные здания для изоляции и лечения пациентов с такой формой болезни. Однако если больницы переполнены, то лечение может проводиться дома. В ВОЗ считают, что страны должны проявить "всеобъемлющий подход" в борьбе с коронавирусом.

Коснувшись разработки противовирусных средств, Гебрейесус сообщил, что ВОЗ вместе с партнерами организует "во многих странах" исследование методов лечения. "Это большое международное исследование направлено на получение необходимых и надежных данных, показывающих, какое лечение наиболее эффективно", - сказал гендиректор. - Мы назвали это исследование Solidarity ("Солидарность")". По его словам, ряд стран информировали о том, что присоединятся к этому исследованию. Среди них Аргентина, Иран, Канада, Франция и Швейцария.

Глава ВОЗ выразил удовлетворение пополнением международного фонда борьбы с коронавирусом, об открытии которого было объявлено на минувшей неделе. На настоящий момент в фонд перечислено 43 млн долларов. Средства направили 173 тыс. частных лиц и организаций. Гендиректор назвал "беспрецедентной" угрозу, которую представляет коронавирус. "Но это также беспрецедентная возможность выступить вместе против общего врага", - заключил он.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана ВОЗ пандемией. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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