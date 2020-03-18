Путин пообещал обсудить с Минкультом и Минфином вопросы укрепления берега в Херсонесе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министерствами культуры и финансов вопрос финансирования укрепления берега и сохранения хоры - земледельческого предместья Херсонеса в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Об этом глава государства заявил на встрече с общественными деятелями в Севастополе.

Директор музея-заповедника Елена Морозова обратилась к президенту с просьбой помочь решить вопрос финансирования исследования береговой линии у Херсонеса и создания проекта берегоукрепления, отметив, что на это потребуется "большой объем средств". Кроме того, Морозова попросила увеличить финансирование на сохранение оставшихся участков хоры, которые находятся не на самой территории музея, а разбросаны по всему городу.

"Я переговорю обязательно и с Министерством культуры, и с Министерством финансов. Даже не сомневайтесь: мы это не бросим, не оставим, мы будем над этим работать. Определение, сколько нужно денег - много, ответ недостаточный. Нужно все посчитать как следует, потому что все-таки это деньги государственные, они любят счет такой конкретный. Но то, что мы будем заниматься этим - даже не сомневайтесь, обязательно будем. Это касается и хор, это касается, и берегоукрепления", - ответил президент.

Путин поинтересовался, насколько море "съело" территорию музея-заповедника. "Порядка 150-200 метров. В разных местах Херсонес находится под водой", - ответила директор. "То, что упал берег в январе месяце и до ближайшего памятника осталось буквально полтора метра, заставляет нас ускориться в этом вопросе", - сообщила Морозова. "Хорошо, займемся обязательно", - пообещал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что Херсонес - это сакральное место для Руси и всего русского народа. "Херсонес - это источник зарождения и веры и русского народа, не только русского, но и украинского, и в последующем белорусского. Именно поэтому это место и является в известной степени сакральным для нас, потому что после того, как здесь крестился Владимир, крестил свою дружину, за этим началось крещение Руси. Основываясь, как наши выдающиеся историки пишут, на сочетании факторов: власть князя, единый рынок, единый язык и к нему присоединялась единая вера, - это сплотило разрозненные славянские племена, проживающие на этой территории, в единый народ, и стал складываться русский народ. До XIII века и украинцы - те люди, которые сейчас себя читают украинцами, и являются таковыми, все: и проживавшие в Московском царстве, и проживавшие в Речи Посполитой, то есть в Польше, - все православные назывались не иначе, как русскими и никакого различия ни по языку даже в то время не было. Только начиная с конца XIII, дальше там XIV-XV века в результате полонизации - ополячивания - появляются элементы расхождения в языке", - отметил Путин, подчеркнув, что Херсонес является истоком духовного единения, в связи с чем заслуживает особого внимания.

О музее

Ученые отмечали, что за время существования Херсонеса прибрежная часть города и земледельческого предместья в результате воздействия волн и подтопления ушла под воду. Директор музея-заповедника Морозова сообщала, что музей рассчитывает на помощь ученых для сохранения уникальных памятников: нужно оценить скорость затопления и способы противодействовать этому.

В месте, где сейчас находится Севастополь, более 2,5 тыс. лет назад была основана древнегреческая колония - город Херсонес, который существовал до конца ХIV века н. э. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.