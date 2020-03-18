Объяснить и помочь. Волонтеры в регионах РФ подключились к борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Волонтеры, отряды которых формируются в большинстве регионов России, готовы информировать о том, как уберечь себя от нового коронавируса, обучать методам профилактики, а пожилым и нуждающимся в помощи людям приносить на дом лекарства и продукты. При этом опрошенные ТАСС представители субъектов и общественных организаций подчеркивают, что риск заражения добровольцев минимален.

"Мы заключаем соглашение с областным департаментом соцзащиты и с сегодняшнего дня начинаем работать с волонтерами, которые будут ходить к людям, которые находятся в зоне риска, и помогать им делать покупки, делать что-то по хозяйству, или можно просто поговорить с ними, потому что сидеть дома в четырех стенах одиноко проживающим людям морально тяжело", - сказал председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алексей Виноградов.

При этом, как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, где штаб откроется 20 марта, волонтеров обеспечат антисептиками, масками, перчатками и транспортом до аптек и магазинов. "Волонтеры-медики не будут подвергаться высокому риску заражения коронавирусом, потому что нет задачи целенаправленно контактировать с заболевшими, это задача медиков-профессионалов. Роль активистов - помочь преодолеть страх в обществе, транслировать приемы профилактики инфекции и пропагандировать в этих условиях особое внимание к здоровому образу жизни", - рассказал координатор волонтеров-медиков в Свердловской области Павла Чигвинцева.

Волонтерские штабы по борьбе с пандемией коронавируса уже открылись в Свердловской, Владимирской областях, Карачаево-Черкессии, Башкирии, Карелии, Красноярском и Краснодарском краях. Другие регионы - Удмуртия, Белгородская, Оренбургская, Тюменская области - планируют подключиться к процессу в ближайшие дни. Обратившись на горячую линию по телефону или через сервисы, перечисленные на сайте ОНФ, нуждающиеся в помощи смогут оставить заявки на покупку средств первой необходимости.

Прием заявок по телефону

В Рязанской области "Волонтеры Победы" решили обзвонить всех ветеранов и расспросить, какая им нужна помощь. "Мы пониманием, что посещение пожилых людей сейчас может нанести больше вреда, поэтому работаем по телефону", - отметила координатор Рязанского отделения "Волонтеров Победы" Аделина Амирзянова.

Горячая линия для помощи пожилым людям, находящимся в самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом, доступна для заявок в Ленинградской области. Люди старше 60 лет могут обратиться за помощью в покупке продуктов, товаров первой необходимости, кормов для животных и лекарств, оставив заявку на сайте Общероссийского народного фронта или позвонив по номеру горячей линии, и волонтеры принесут указанные в заявке предметы, а также при необходимости вынесут мусор. "Пока поступила одна заявки из Ломоносовского района Ленинградской области. Информационные материалы о горячей линии есть на сайте ОНФ, а также мы в социальных сетях распространяем информацию", - сообщили ТАСС в региональном отделении ОНФ.