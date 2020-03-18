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Объяснить и помочь. Волонтеры в регионах РФ подключились к борьбе с коронавирусом

Добровольцы в областях России будут ходить к людям, которые находятся в зоне риска, и помогать им по хозяйству

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Волонтеры, отряды которых формируются в большинстве регионов России, готовы информировать о том, как уберечь себя от нового коронавируса, обучать методам профилактики, а пожилым и нуждающимся в помощи людям приносить на дом лекарства и продукты. При этом опрошенные ТАСС представители субъектов и общественных организаций подчеркивают, что риск заражения добровольцев минимален.

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"Мы заключаем соглашение с областным департаментом соцзащиты и с сегодняшнего дня начинаем работать с волонтерами, которые будут ходить к людям, которые находятся в зоне риска, и помогать им делать покупки, делать что-то по хозяйству, или можно просто поговорить с ними, потому что сидеть дома в четырех стенах одиноко проживающим людям морально тяжело", - сказал председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Алексей Виноградов.

При этом, как отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области, где штаб откроется 20 марта, волонтеров обеспечат антисептиками, масками, перчатками и транспортом до аптек и магазинов. "Волонтеры-медики не будут подвергаться высокому риску заражения коронавирусом, потому что нет задачи целенаправленно контактировать с заболевшими, это задача медиков-профессионалов. Роль активистов - помочь преодолеть страх в обществе, транслировать приемы профилактики инфекции и пропагандировать в этих условиях особое внимание к здоровому образу жизни", - рассказал координатор волонтеров-медиков в Свердловской области Павла Чигвинцева.

Волонтерские штабы по борьбе с пандемией коронавируса уже открылись в Свердловской, Владимирской областях, Карачаево-Черкессии, Башкирии, Карелии, Красноярском и Краснодарском краях. Другие регионы - Удмуртия, Белгородская, Оренбургская, Тюменская области - планируют подключиться к процессу в ближайшие дни. Обратившись на горячую линию по телефону или через сервисы, перечисленные на сайте ОНФ, нуждающиеся в помощи смогут оставить заявки на покупку средств первой необходимости.

Прием заявок по телефону

В Рязанской области "Волонтеры Победы" решили обзвонить всех ветеранов и расспросить, какая им нужна помощь. "Мы пониманием, что посещение пожилых людей сейчас может нанести больше вреда, поэтому работаем по телефону", - отметила координатор Рязанского отделения "Волонтеров Победы" Аделина Амирзянова.

Горячая линия для помощи пожилым людям, находящимся в самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом, доступна для заявок в Ленинградской области. Люди старше 60 лет могут обратиться за помощью в покупке продуктов, товаров первой необходимости, кормов для животных и лекарств, оставив заявку на сайте Общероссийского народного фронта или позвонив по номеру горячей линии, и волонтеры принесут указанные в заявке предметы, а также при необходимости вынесут мусор. "Пока поступила одна заявки из Ломоносовского района Ленинградской области. Информационные материалы о горячей линии есть на сайте ОНФ, а также мы в социальных сетях распространяем информацию", - сообщили ТАСС в региональном отделении ОНФ.

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Волонтеры пройдут обучение

В Оренбургской области министерство социального развития региона уже приступило к подготовке волонтеров, которые будут оказывать помощь пожилым людям, оказавшимся из-за угрозы распространения инфекции в условиях самоизоляции. "Мы сейчас разрабатываем листовку и проводим инструктаж, чтобы добровольцы соблюдали меры безопасности. Волонтерами станут только представители организаций, с которыми у нас заключены договоры, и только те, кто прошел инструктаж", - уточнили в пресс-службе министерства.

Подготовка волонтеров из числа студентов Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) и учащихся старших курсов Уфимского медицинского колледжа, которые будут заниматься только информированием населения, уже ведется в Башкирии. По состоянию на среду, обязательный инструктаж прошли 35 добровольцев, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Привлечь к волонтерской работе студентов медицинского института Петрозаводского госуниверситета и республиканского медицинского колледжа для помощи с доставкой льготных лекарств для пожилых людей намерены в Петрозаводске. В планах также сократить количество посещений поликлиник благодаря тому, что добровольцы будут брать рецепты на лекарства для льготников и доставлять их на дом, сообщил журналистам вице-премьер республики Игорь Корсаков.

Волонтеры, готовые рассказывать людям о симптомах и профилактике заболевания, ведут работу в приемных партии "Единая Россия" в Самарской и Саратовской областях. "В сложившихся условиях очень важна информированность людей и понимание того, как надо действовать", - рассказал секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, где партийный актив также задействован в работе по предупреждению распространения коронавируса.

По его словам, в приемные всех депутатов-единороссов направлены составленные по рекомендациям Минздрава РФ памятки о профилактике коронавируса, которые при необходимости готовы доставить ко всем желающим волонтеры. Подключиться к подобной работе и оказать жителям всю необходимую помощь намерены и единороссы в Кировской области, заявил руководитель Кировского реготделения Сергей Предко.

Работа за "спасибо" и не только

Фонд для поощрения активных участников мероприятий по профилактике коронавируса будет создан в Ульяновской области, сказал губернатор региона Сергей Морозов. По его словам, поощрение коснется не только представителей здравоохранения, но и специалистов Роспотребнадзора, волонтеров, всех, кто поможет в работе по ограничению распространения коронавируса и проведении профилактических мероприятий.

В Краснодарском крае, где волонтеры-медики в три смены работают на горячей линии министерства здравоохранения, за помощь пожилым и работу в сложных условиях будут начислять волонтерские часы в повышенном количестве, рассказала ТАСС региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в регионе Анастасия Маклашова.

Компания "Татнефть" запустила собственную социальную инициативу: молодые сотрудники компании и студенты Альметьевского государственного нефтяного института помогут пожилым людям оставаться дома в период повышенной эпидемиологической опасности в населенных пунктах Юго-Востока Татарстана.

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