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Распространение коронавируса нового типа

Доставку продуктов пожилым обеспечат в ЦФО в числе мер профилактики на фоне коронавируса

По официальным данным, всего в округе зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа в рамках мер профилактики нового коронавируса наряду со стандартными ограничениями и усилением санитарных мер уделят особое внимание пожилым людям и жителям приграничных территорий. Об этом рассказали ТАСС региональные и местные власти.

В ЦФО официально зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом: по одному в Калуге, Ярославле, Тамбове, два - в Твери и три - в Липецке. Кроме того, в московской больнице находилась жительница Белгорода, у которой был выявлен коронавирус, она выздоровела, и в среду ее выписали из стационара. Состояние остальных медики оценивают как стабильное.

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Снабжение продуктами

В Тверской области, где 17 марта выявили два случая заболевания коронавирусом, губернатор Игорь Руденя распорядился снабжать продуктами питания и товарами первой необходимости пожилых людей, попавших на карантин. "Это касается, в первую очередь одиноких пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе, инвалидов, которые получают услуги через органы соцзащиты", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Мониторинг наличия продуктов питания в федеральных и региональных торговых сетях ввели в Тульской области. Региональный комитет по предпринимательству и потребительскому рынку отмечает, что дефицита товаров, включая рыбные и мясные консервы, мясные продукты, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, крупы, овощи, не наблюдается. "Торговые сети имеют необходимый товарный запас", - сказали в пресс-службе облправительства.

Ситуация на границе

В Брянской области южные районы граничат с Черниговской и Сумской областями Украины, а общая протяженность государственной границы составляет около 300 км, у многих жителей родственники живут в районах сопредельного государства. Областные и местные власти организовали активное информирование жителей в связи с запретом на въезд иностранных граждан на территорию РФ. "В предстоящую пятницу все районные газеты выйдут с одинаковой вкладкой - бюллетенем с основной информацией о коронавирусе и, в том числе, будет информация о нюансах режима пропуска через границу", - сказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.

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Массовая отмена мероприятий

Больше всего обострение ситуации с коронавирусной инфекцией сказалось на культурной жизни регионов, в частности, на проведении концертов, фестивалей, спектаклей, так как разрешено проводить мероприятия с предельным количеством участников до 50 человек. Во Владимирской области закроют для визитов библиотеки - научную для детей и молодежи, специальную для слепых, отменят спектакли и концерты в рамках акции "Культурная весна". Мероприятие, посвященное годовщине гибели Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина в Киржачском районе Владимирской области, которое должно состояться 27 марта, поменяет формат. Фестиваль независимых театров "Центр", архитектурный форум "Зодчество VRN", перенесены.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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