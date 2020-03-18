Доставку продуктов пожилым обеспечат в ЦФО в числе мер профилактики на фоне коронавируса

По официальным данным, всего в округе зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа в рамках мер профилактики нового коронавируса наряду со стандартными ограничениями и усилением санитарных мер уделят особое внимание пожилым людям и жителям приграничных территорий. Об этом рассказали ТАСС региональные и местные власти. В ЦФО официально зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом: по одному в Калуге, Ярославле, Тамбове, два - в Твери и три - в Липецке. Кроме того, в московской больнице находилась жительница Белгорода, у которой был выявлен коронавирус, она выздоровела, и в среду ее выписали из стационара. Состояние остальных медики оценивают как стабильное.

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Снабжение продуктами В Тверской области, где 17 марта выявили два случая заболевания коронавирусом, губернатор Игорь Руденя распорядился снабжать продуктами питания и товарами первой необходимости пожилых людей, попавших на карантин. "Это касается, в первую очередь одиноких пожилых людей, нуждающихся в постороннем уходе, инвалидов, которые получают услуги через органы соцзащиты", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства региона. Мониторинг наличия продуктов питания в федеральных и региональных торговых сетях ввели в Тульской области. Региональный комитет по предпринимательству и потребительскому рынку отмечает, что дефицита товаров, включая рыбные и мясные консервы, мясные продукты, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, крупы, овощи, не наблюдается. "Торговые сети имеют необходимый товарный запас", - сказали в пресс-службе облправительства. Ситуация на границе В Брянской области южные районы граничат с Черниговской и Сумской областями Украины, а общая протяженность государственной границы составляет около 300 км, у многих жителей родственники живут в районах сопредельного государства. Областные и местные власти организовали активное информирование жителей в связи с запретом на въезд иностранных граждан на территорию РФ. "В предстоящую пятницу все районные газеты выйдут с одинаковой вкладкой - бюллетенем с основной информацией о коронавирусе и, в том числе, будет информация о нюансах режима пропуска через границу", - сказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.

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