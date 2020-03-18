Путин заявил, что власти России будут поддерживать проведение форума "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал в среду на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя поддержку форуму "Таврида".

"Хочу вам пожелать успехов, поблагодарить вас за эту работу. И дальше будем вас поддерживать", - сказал Путин, обращаясь к одной из участниц встречи, которая пригласила его посетить площадку форума в 2020 году. "Очень важно, чтобы у молодых людей, работающих в сфере творчества, был такой магнитик в виде той площадки, которую вы обустраиваете, на которой они могут себя показать, других посмотреть, обменяться знаниями, опытом, что-то вместе придумать, создать какие-то творческие союзы, коллективы", - сказал президент, подчеркнув, что власти будут поддерживать такие проекты с удовольствием.

С инициативой проведения на полуострове молодежного форума "Таврида" (Таврида - одно из исторических названий Крыма) в апреле 2014 году выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Путин поддержал это предложение. Мероприятие под названием Международный молодежный форум "Таврида" прошло 10-20 августа того же года под Севастополем. Его провел ОНФ при поддержке Росмолодежи и общественной организации "Опора России". Для 1,7 тыс. участников был разбит палаточный лагерь, форум имел историко-патриотическую направленность. В 2015 году "Таврида" получила статус всероссийского молодежного образовательного форума. К 2022 году планируется открыть стационарный круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".