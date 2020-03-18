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Предложения по изменениям в Конституции

Путин: поправка о МРОТ и пенсиях предотвратит "трюки", позволявшие не индексировать их

Президент назвал чрезвычайно важным закрепление в основном законе страны требования исполнения социальных обязательств государства перед гражданами

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Закрепление в Конституции социальных гарантий, в том числе ежегодной индексации пенсий, сделает невозможными законодательные "трюки", позволявшие обходить эти требования. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

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Он напомнил, что положения о ежегодной индексации пенсий или о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, и так предусмотрены федеральными законами. Однако на практике раньше этого "частенько не делалось", так как в законе о бюджете на очередной год могло прописываться, что эта индексация приостанавливается.

В связи с этим Путин назвал чрезвычайно важным закрепление в основном законе страны требования исполнения социальных обязательств государства перед гражданами. "Такой трюк уже будет невозможен: невозможно принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то статьи конституции приостанавливается, это просто невозможно по определению, нет ничего выше Конституции. Вот в этом весь смысл [поправок в Конституцию о размере МРОТ и индексации пенсий]", - заключил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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