Путин может посетить субботник на Ржевском мемориале

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил о том, что он постарается посетить большой международный субботник на Ржевском мемориале в Тверской области, проведение которого намечено на 18 апреля.

"Я постараюсь это сделать [посетить это мероприятие], потому что там действительно большой крупный мемориал создается. По-моему, 25 метров там высотой памятник будет, один из самых крупных будет у нас в стране. И это правильно, потому что Ржевское сражение все время оставалось как бы в тени других победоносных битв Второй мировой войны. Здесь нельзя сказать, что она была победоносной в полном смысле этого слова, но она была точно кровопролитной, очень важной для удержания тогда ситуации и баланса", - ответил он на приглашение представителя организации "Волонтеры Победы" Республики Крым.

Путин отметил, что "это место заслуживает того, чтобы о нем помнили будущие поколения". "Они [участники Ржевской битвы] внесли свой огромный вклад ценой огромных потерь в победу над нацизмом. Поэтому я постараюсь там быть, а вас хочу поблагодарить за то, что вы не только своего ребенка вовлекаете в эту работу, но и занимаетесь ей в целом. Это, конечно, очень хороший пример для подражания", - добавил президент, обращаясь к волонтеру.

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводят по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина будет стоять около трассы М-9. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Мемориал возводится без привлечения федеральных средств на народные пожертвования. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, открытие запланировано на 9 мая 2020 года.