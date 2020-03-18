Рост производства дезинфекторов и культура онлайн. Как СЗФО справляется с коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Все регионы Северо-Западного федерального округа ввели режим повышенной готовности для борьбы с новым коронавирусом. Но пока в одних вводят полный запрет на массовые мероприятия, в других придумывают, как развлечь людей на карантине и переводят культурную жизнь в онлайн. Кроме того, производители дезинфицирующих средств планируют расширять производство, чтобы избежать дефицита, а торговые сети призывают покупателей отказаться от использования наличных. По последним данным, на территории Северо-Западного округа было выявлено около двух десятков зараженных коронавирусом. Под присмотром медиков в больницах остаются по одному человеку в Архангельской и Ленинградской областях, а также в республике Коми, еще пять зараженных в Калининградской области. Девять зараженных выявили в Петербурге, но двое из них уже выздоровели и выписаны. В Мурманской области поставили предварительный диагноз иностранному участнику шахматного турнира, однако официально коронавирус у него пока не подтверждили. Режим повышенной готовности В Северо-Западном федеральном округе ограничили или отменили проведение массовых мероприятий. При этом серьезные ограничения введены даже там, где коронавирус пока не обнаружен. Например, в Ненецком автономном округе, где не зарегистрировано коронавирусной инфекции, с 17 марта все школы перевели на дистанционное обучение, а МФЦ принимает граждан по предварительной записи. В Карелии, Псковской и Вологодской областях, где также не зафиксировали ни одного случая заражения, школьников отправили на досрочные каникулы.

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Власти Калининградской области, где под наблюдением врачей остаются пять зараженных новым коронавирусом, до 30 апреля запретили любые развлекательные, культурные и спортивные мероприятия, закрыли бассейны и рекомендовали частным спортклубам также приостановить их работу. В самом западном регионе страны будут отказывать в заселении в гостиницы всем гражданам тех стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе областного правительства. В Калининграде одна из крупных торговых сетей через Facebook предложила своим покупателям отказаться от оплаты наличными и перейти на безналичный расчет. "Чем меньше контактов - тем безопаснее для кассира и покупателя", - сказал представитель сети магазинов. В Петербурге, где в больницах остаются семь зараженных, провели дезинфекцию этажа в общежитии Санкт-Петербургского госинститута кино и телевидения после того, как вернувшийся из-за рубежа студент, "проявив бдительность, вызвал врача для проверки на наличие у него коронавируса", сообщили ТАСС в вузе. Тест показал отрицательный результат, однако Роспотребнадзор проводит проверку. Дефицит дезинфекторов и медицинских масок В большинстве регионов СЗФО отмечается дефицит дезинфекторов и медицинских масок. Чтобы решить проблему, властям приходится увеличивать производства, искать новых поставщиков средств защиты. Так, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии договорился с карельским УФСИН, чьи предприятия готовы шить защитные маски. По словам вице-премьера Карелии и руководителя штаба Игоря Корсакова, на этой неделе первая партия из 10 тыс. изделий уже будет готова, продавать товар планируется по 15 рублей за штуку. Сети аптек наладят производство дезинфицирующего препарата хлоргексидин, а также выпустят серию однопроцентного раствора хлорамина для обработки поверхностей. Растворы, прежде всего, направят в медицинские учреждения республики, чтобы их посетители обрабатывали руки при входе, а руководители сформировали запас средств на случай, если эпидемическая ситуация продлится долго. Борба с фейками Между тем, в регионах СЗФО началось массовое распространение недостоверной информации о коронавирусе. На борьбу с фейками встали власти регионов. Листовки с информацией о профилактике новой инфекции будут распространять в Санкт-Петербурге на улицах, в общественном транспорте, супермаркетах, государственных и общественных организациях, а также в храмах всех конфессий. Такое поручение дал губернатор города Александр Беглов во вторник.

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